Alors que vaut-elle vraiment, cette nouvelle sensation du cinéma indépendant américain ? Déjà auréolé du Golden Globe du meilleur film, et à peu près certain de ne pas quitter la cérémonie des Oscars les mains vides, Moonlight suit la trajectoire elliptique d’un jeune afro-américain, cerné à trois âges de sa vie et joué, en autant de chapitres, par trois acteurs différents. Plus précisément, le film se focalise sur la façon dont celui-ci va découvrir puis dissimuler aux yeux des autres son homosexualité, sur fond d’Amérique intolérante et d’imaginaire gangsta rap (contexte : les quartiers pauvres de Miami). Un sujet très proche, donc, de celui du Secret de Brokeback Moutain. Pour le reste, on est loin du mélo gracieux d’Ang Lee, et on se demande un peu quelle mouche a pu piquer ceux qui, ici et là, ont annoncé la sortie de Moonlight avec les trompettes réservées aux chefs d’oeuvre, et avec l’argument légèrement disproportionné de tenir là la première fiction antidote de l’ère Trump.

Car le film n’est guère qu’un petit objet soigneux, programmatique et raisonnablement chiant, dissimulant lourdement ses simagrées arty derrière une sobriété de faux modeste. Si le réalisateur donne l’impression de se faufiler sous les radars du film à thèse, il en enfonce malheureusement chaque porte ouverte. À l’exception d’un climax sensuel étourdissant (une étreinte masculine sur la plage, veillée par un clair de lune qui donne au film son titre), on ne conservera rien de cet enfilage de perles édifiantes (la mère toxico, le mentor décédé, l’ancien amant bienveillant), qui décline sa mélodie douce-amère sans éclat ni fausse note, en patientant jusqu’au bout dans l’antichambre de son sujet.

Moonlight déploie ainsi une stratégie assez roublarde, consistant à mimer discrètement ses intentions au lieu de pleinement les mettre en scène (trois fois sur quatre, Jenkins se contente d’ouvrir et de conclure ses séquences en ralentissant ses images sur une envolée de violons). Frustrant, le film semble profiter de son protagoniste effacé, absent, presque démissionnaire, ainsi que de son parti pris romanesque (trois actes autonomes, où l’intéressé glissera d’un masque à un autre), pour glisser sur la surface de tous ses enjeux. Résultat : à force d’être maintenue à l’état d’eau frémissante, cette chronique de l’effacement retient en otage toutes les énergies tragiques de son intrigue, comme si le film craignait lui-même, comme son personnage, de se laisser cerner complètement.